Складской сегмент вырос в 2,5 раза

Внушительный рост – скорее стечение обстоятельств: закрытие ряда крупных сделок, которые велись достаточно давно, пришлось на начало 2018 года.

По итогам первого полугодия 2018 года общий объем инвестиционных сделок на российском рынке недвижимости снизился на 29%, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, и составил 1,21 млрд долларов. Об этом говорится в исследовании международной консалтинговой компании Knight Frank.

В первом полугодии 2018 года все основные сегменты рынка недвижимости зафиксировали падение объема инвестиций: торговая на минус 63%, офисная — на минус 20%, гостиничная — на минус 12%.

Складской сегмент, напротив, вырос на 263% за счет ряда заключенных сделок. Так, в январе компания "Максидом" приобрела промышленную площадку Coca Cola общей площадью 41 тыс. кв. м в подмосковных Котельниках. А в марте состоялась продажа бывшей табачной фабрики "Лиггетт-Дукат" общей площадью 57 тыс. кв. м, расположенной на Каширском шоссе.

По словам заместителя директора департамента финансовых рынков и инвестиций компании Knight Frank Виктории Кохтачевой, внушительный рост – скорее стечение обстоятельств: закрытие ряда крупных сделок, которые велись достаточно давно, пришлось на начало 2018 года.