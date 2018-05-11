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Собственникам энергоэффективных домов могут предоставить налоговые льготы

11 мая 2018 г. 433
Фото: © shutterstock.com

До конца 2018 года могут принять законопроект, позволяющий предоставлять льготы на налог на недвижимость собственникам энергоэффективных домов. Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя министра строительства и ЖКЗ РФ Андрей Чибис.

Мера может побудить собственников делать свои дома более энергоэффективными, считает Чибис.

"Если ты делаешь недвижимость более энергоэффективной, то идет экономия ресурсов по городу в целом. Значит, не нужно строить дополнительную инфраструктуру и так далее. В этом случае должна быть льгота в рамках налога о недвижимости", - приводит его слова РИА Новости.

Еще одна задача этого законопроекта — изменить правила заключения энергосервисных контрактов в доме.

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