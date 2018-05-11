Собственникам энергоэффективных домов могут предоставить налоговые льготы

До конца 2018 года могут принять законопроект, позволяющий предоставлять льготы на налог на недвижимость собственникам энергоэффективных домов. Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя министра строительства и ЖКЗ РФ Андрей Чибис.

Мера может побудить собственников делать свои дома более энергоэффективными, считает Чибис.

"Если ты делаешь недвижимость более энергоэффективной, то идет экономия ресурсов по городу в целом. Значит, не нужно строить дополнительную инфраструктуру и так далее. В этом случае должна быть льгота в рамках налога о недвижимости", - приводит его слова РИА Новости.

Еще одна задача этого законопроекта — изменить правила заключения энергосервисных контрактов в доме.