Собственников квартир могут освободить от обязанности устанавливать счетчики

Группа сенаторов направила в российское правительство законопроект, который предлагает закрепить обязанность по установке и обслуживанию счетчиков за ресурсоснабжающими организациями.

В настоящее время интервал между проверками счетчиков, воды, газа и электричества составляет 4-6 лет, причем иногда приходится проверять все приборы учета одновременно. Оплачивают это собственники помещений, параллельно получая "угрозы об изменениях в тарифах в случае невыполнения проверки", отметил председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Проверка одного только газового счетчика может обойтись в 5-8 тысяч рублей, отметил сенатор.

В Совфеде предлагают обязать ресурсоснабжающие организации самими устанавливать счетчики, проверять их и обслуживать, а также организовывать учет объема и качества поставляемых ресурсов, передает ТАСС. За жильцами, согласно законопроекту, сохраняется обязанности по своевременной оплате счетов за коммунальные услуги.

На одном из ближайших заседаний верхней палаты в рамках правительственного часа парламентарии собираются задать этот вопрос и министру энергетики РФ Александру Новаку.