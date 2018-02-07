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Спрос на офисы вернулся к докризисным показателям

7 февраля 2018 г. 278
Фото: © Global Look Press/Alexey Gyngazov

После рекордно высокого спроса в 2017 году, эксперты ожидают некоторое падение спроса на офисные помещения как в этом, так и в следующем году.

По итогам 2017 года рынок коммерческой недвижимости адаптировался к новым условиям и, что называется, пришел в себя. Как сообщают эксперты компании Cushman & Wakefield, было заключено 2900 новых сделок общим объемом примерно 1,91 млн кв. м.

Самыми активными и заинтересованными в переезде индустриями в 2017 году были следующие области: IT и ПО (21%), банки и финансы (13%) и розничная торговля (11%). Как отмечают специалисты, возвращение к докризисным уровням спроса связано с реализацией отложенного спроса на  низком рынке, а также активностью государственных корпораций.

Нельзя не отметить, что после рекордно высокого спроса в прошлом году, эксперты ожидают некоторое падение спроса на офисные помещения как в этом, так и в следующем году.

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