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Сроки восстановления прав обманутые дольщики могут узнать на сайте Минстроя

27 марта 2018 г. 332
Фото: © shutterstock.com

Граждане, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, будут информированы о сроках восстановления их прав.

Россияне, включенные в реестр обманутых дольщиков, смогут узнать о сроках восстановления своих прав на сайте Минстроя. Распоряжение подписано главой российского правительства Дмитрием Медведевым.

Распоряжение вносит изменения в документ, которым утверждается единая форма дорожной карты по решению проблем обманутых дольщиков.

Отмечается, что благодаря принятому решению пострадавшие граждане будут знать, когда именно будут восстановлены их права.

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