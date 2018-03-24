Ставкам некуда снижаться: почему ипотечные кредиты в банках больше не подешевеют

Центробанк ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,25%. Эксперты считают, что у регулятора почти не осталось пространства для дальнейшего сокращения ставки, а значит и стоимость ипотечных кредитов останется практически на текущем уровне.

Центральный банк в пятницу, 23 марта, в пятый раз подряд снизил ключевую ставку. Как и в прошлый раз, 9 февраля, регулятор уменьшил ее на 0,25 процентного пункта. Сейчас ключевая ставка составляет 7,25%.

"Инфляция остается на устойчиво низком уровне. Инфляционные ожидания постепенно снижаются. По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 3-4% в конце 2018 г. и будет находиться вблизи 4% в 2019 г", - указано в сообщении Центробанка.

Для сравнения, сейчас инфляция составляет 2,2%.

"До конца первого полугодия Центробанк, скорее всего, еще раз снизит ставку на 0, 25 п. п., после чего возьмет паузу, - прогнозирует главный экономист БКС Владимир Тихомиров. – Дальнейшие действия регулятора будут зависеть от уровня инфляции во втором полугодии. По нашим прогнозам она составит 4%, а ключевая ставка к концу года будет на уровне 7%".

В любом случае, дальнейшее удешевление кредитов приведет к росту спроса на займы, в том числе и на ипотеку. Однако ожидать ускорения кредитного бума не стоит: без устойчивого роста доходов потребителей, потенциал роста спроса на новые кредиты остается ограниченным, предупреждает эксперт.

Формально, решение Центробанка о снижение ставки означает, что теперь стоимость кредитов должна дополнительно снизиться. Ставки по ним могут уменьшиться как минимум на эти же 0,25%. Однако реальный эффект от решения финансового регулятора, скорее всего, будет небольшим.

Решение ЦБ было ожидаемо, считает аналитик "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.

Снижение ключевой ставки ЦБ на 0,25% является не настолько значительным, чтобы банки стали снижать ставки по ипотечным кредитам, соглашается руководитель группы ипотечного кредитования ГК "Гранель" Юлия Судакова.

Более того, часть банков уже сыграла на опережение и снизила ставки по ипотечным кредитам. Например, ВТБ с 21 марта понизил минимальную ставку по ипотечным кредитам до 8,9% годовых. Одновременно об уменьшении ставок по займам на покупку жилья объявил и Связь-банк.

Вероятно, немного снизить стоимость кредитов могут и не связанные с государством банки. "Частные ипотечные банки будут традиционно ориентироваться на ценовую политику государственных банков, принимая ответные решение в пределах своих возможностей", - указывает руководитель управления маркетинга банка "ДельтаКредит" Алексей Подвигин.

Сейчас минимальная стоимость ипотечного кредита в этом банке составляет 8,25%. Последний раз в "ДельтаКредит" снижали ставку по ипотечным займам в январе.

"На первое полугодие 2018 года ставки не снизятся более чем на 0,5 п.п. При чем на 0,25 п.п. они снизились сегодня и до июля снизятся еще на столько же. Это незначительное снижение, которое на пересчет в платеж принципиально картины не меняет. Поэтому клиентам мы не рекомендуем ожидать снижения в надежде на лучшие условия, поскольку стоимость на жилье растет по мере готовности комплекса", - указывает руководитель управления партнёрских продаж, ипотеки и субсидий ФСК "Лидер" Павел Тимошенко.

В "Эксперт РА" ожидают, что ставки по ипотечным кредитам к концу года снизятся на 1-1,5 п.п до 8-8,5%.

По прогнозам Аналитического центра ДОМ.РФ (бывшее АИЖК), уже к концу года ставки по ипотеке опустятся до 8%.

Примечательно, что такие оценки практически совпадают с прогнозами самого регулятора. По словам Эльвиры Набиуллиной, Центробанк заинтересован в качественном росте ипотечного рынка и не допустит на нем появление пузыря.

"Снижение ставки происходит, оно будет происходить постепенно. Тем не менее, эта ставка будет находиться, скорее всего, выше нашей ключевой ставки. Диапазон нашей ключевой ставки 6-7%, поэтому ставка [по ипотечным кредитам], скорее всего, будет находиться выше", - подчеркнула она.

Ранее эксперты ДОМ.РФ отмечали, что с начала этого года объемы выдачи ипотечных кредитов фактически удвоились. За первые два месяца года было выдано объем выданных займов на покупку жилья достиг 350 млрд рублей. Для сравнения, в январе-феврале прошлого года банки направили на ипотечное кредитование 174,3 млрд рублей.