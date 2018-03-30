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Ставки по ипотеке могут снизиться до 8,5% к концу года

30 марта 2018 г. 237

Сейчас средняя ставка составляет 10%. Однако, если ЦБ продолжит политику по снижению ключевой ставки, ипотека станет еще доступнее. Ставки по ней опустятся до 8,5% к концу года

 

Ставки по ипотеке к концу года могут снизиться до 8,5%, сейчас средняя ставка по рынку составляет 10%, сказал в ходе круглого стола, организованного порталом "Вести.Недвижимость" директор департамента партнерских продаж банка ДельтаКредит Никита Зубарев.

На прошлой неделе Центробанк снизил ключевую ставку на 25 б.п., до 7,25% годовых. На решение регулятора влияли низкая инфляция, рост кредитования, а также возросшая геополитическая неопределенность.

Средняя ставка на текущий момент составляет 10%. По его мнению, сейчас самое время, когда можно с воспользоваться ипотекой как инструментом. Сейчас ипотека является главным драйвером спроса на рынке жилья.

"По нашим прогнозам, ставки будут снижаться – мы ориентируемся на диапазон в 8,5-9% средняя по рынку по итогам года, в том случае если ЦБ дальше продолжит трагитировать инфляцию и ставка ключевая составит 6,5-7% по этому году и если не сработают внешние факторы (прим. – санкции)", - сказал Никита Зубарев. Для сравнения в США сейчас ставки по ипотеке находятся на уровне 4,5%, отметил он.

Отдельно стоит отметить семейную ипотеку, которую уже сейчас можно получить под 6%, говорит Никита Зубарев. Это беспрецедентное предложение для рынка, оно доступно у каждого банка и уже пользуется спросом. По его мнению, это хороший инструмент и для покупки жилья, и для улучшения демографической ситуации в стране.

Лидером среди ипотечных заемщиков по-прежнему остается – "вторичка", говорит эксперт.

"Что касается предпочтений заемщиков, то в структуре нашего портфеля 90% выдач приходится на вторичное жилье, 10% - первичное жилье. В среднем по рынку на "вторичку" приходится 70%, на новостройки – 30% всех ипотечных кредитов", - сказал директор департамента партнерских продаж банка ДельтаКредит.

Если говорить об отказах, то они у "ДельтаКредит"  минимальны. За 2017 год, отказы составили 13%, идет тренд на их уменьшение. Основная причина (50% отказов) – плохая кредитная история, вторая – недостаточный доход.

При этом, большинство заемщиков являются официально трудоутсроенными. "Если в 2014-2015 гг порядка 60% клиентов  подтверждали доход по форме 2НДФЛ, а остальные – по форме банка. Сейчас на лицо тенденция того, что число заемщиков, которые подтверждают доход по форме банка, сократилось до 20%", - добавил он.

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