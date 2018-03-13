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Столичный девелопер готов продать квартиры дешевле Путиным и Грудининым

13 марта 2018 г. 493
Фото: © shutterstock.com

Московский девелопер обещает скидку на покупку квартир однофамильцам кандидатов в президенты.

ГК "Гранель" готова предоставить 15-процентный дисконт на покупку жилья всем, кто носит фамилии Путин, Собчак, Жириновский, Бабурин, Грудинин, Сурайкин, Титов или Явлинский.

Предложение действительно на все проекты компании – это пять жилых комплексов. Продажа жилья в них ведется по 214-ФЗ, купить квартиру можно при помощи ипотечного кредитования.

Акция не закончится с президентскими выборами, а продлится до 31 марта текущего года, отмечается в пресс-релизе компании.

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