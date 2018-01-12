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Стройкомплекс стал лидером по картельным сговорам

12 января 2018 г. 778
Фото: © shutterstock.com

Абсолютным лидером по уровню картелизации в 2017 году стал строительный комплекс, пишет "Российская газета" со ссылкой на данные Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Почти четверть (24,8%) дел о картелизации пришлась на строительство, ремонт и обслуживание дорог. Как пояснил замруководителя ФАС Андрей Цариковский, на огромном строительном рынке "достаточно легко договориться".

На втором и третьем месте фармацевтический и продовольственный рынок соответственно.

Всего в минувшем году было возбуждено 423 дела об антиконкурентных соглашениях, из них 360 – дела о картелях. 310 дел касались сговоров на торгах.

Картельный сговор – это неформальное соглашение участников одной рыночной отрасли о совместной политики в области цен и объемов продаж.

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