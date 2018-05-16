Суд начал банкротство экс-владельца "Донстроя"

Арбитражный суд включил задолженность перед АСВ в размере почти 500 миллионов рублей в реестр требований кредиторов Блажко.

Стало известно, что Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление Агентства по страхованию вкладов о банкротстве девелопера Максима Блажко.

Надо напомнить, что Максим Блажко — один из сооснователей и экс-владелец "Донстроя", и ввел начальную процедуру его банкротства – реструктуризацию долгов. Об этом сообщает передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как сообщает "Интерфакс", суд включил задолженность перед АСВ в размере почти 500 миллионов рублей в реестр требований кредиторов Блажко.

Есть информация, что задолженность Блажко возникла по договорам поручительства и подтверждена решением суда. Как уточнил представитель АСВ, известный девелопер выступил поручителем своей компании "Ривер тауэр" по пяти кредитам, выданным банком "Российский капитал".