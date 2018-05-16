Сумма сделки на складском рынке увеличилась в два раза

Год назад средний размер сделки составлял около 7 тысяч кв. м, но в 2018 году данный показатель вырос до 14 тысяч кв. м.

В последнее время ожил складской сегмент российского рынка недвижимости. Как сообщают аналитики компании S.A. Ricci, усредненный размер сделки на складском рынке Москвы в 2018 году, как подсчитали аналитики, увеличился почти в два раза по сравнению с первым кварталом прошлого года.

Так, год назад средний размер сделки составлял около 7 тысяч кв. м, но в 2018 году данный показатель вырос до 14 тысяч кв. м. Интересно, что спрос на складские блоки более 10 тыс. кв. м составил почти 80% от общего объема.

Доля лотов от 5 тысяч кв. м до 10 тысяч кв. м осталась почти на том же уровне, что и в аналогичном периоде 2017 г. — 87 тысяч кв. м (17% от общего объема). Всего лишь 4% от общего объема составила аренда и покупка блоков до 5 тысяч кв. м.