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Сумма сделки на складском рынке увеличилась в два раза

16 мая 2018 г. 384

Год назад средний размер сделки составлял около 7 тысяч кв. м, но в 2018 году данный показатель вырос до 14 тысяч кв. м.

В последнее время ожил складской сегмент российского рынка недвижимости. Как сообщают аналитики компании S.A. Ricci, усредненный размер сделки на складском рынке Москвы в 2018 году, как подсчитали аналитики, увеличился почти в два раза по сравнению с первым кварталом прошлого года.

Так, год назад средний размер сделки составлял около 7 тысяч кв. м, но в 2018 году данный показатель вырос до 14 тысяч кв. м. Интересно, что спрос на складские блоки более 10 тыс. кв. м составил почти 80% от общего объема.

Доля лотов от 5 тысяч кв. м до 10 тысяч кв. м осталась почти на том же уровне, что и в аналогичном периоде 2017 г. — 87 тысяч кв. м (17% от общего объема). Всего лишь 4% от общего объема составила аренда и покупка блоков до 5 тысяч кв. м.

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