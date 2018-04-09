Тонкости раздела бесплатной земли при разводе

При решении вопроса о разделе бесплатно выделенной земли при расторжении брака, важным обстоятельством является момент ее приобретения: в браке или же до его заключения.

Согласно Семейному кодексу РФ, имущество, которое было нажито супругами в период брака, является совместной собственностью обоих, и в случае развода, как правило, делится поровну.

Однако не все имущество, приобретенное во время брака, является общей собственностью мужа и жены. Об этом "Вести.Недвижимость" более подробно рассказала юрист компании LDD Анна Попова.

Например, имущество, полученное в дар, доставшееся кому-то из супругов по наследству или иным безвозмездным путем, остается личной собственностью приобретателя. Все это в полной мере относится и к земле.

Получается, земельный участок полученный одним из супругов в дар или перешедший ему по наследству, а также купленный на подаренные денежные средства в период брака, будет его личной собственностью.

Нередко земельный участок приобретается путем бесплатного его предоставления государством:

для ведения личного подсобного хозяйства,

для огородничества/садоводства,

для сельскохозяйственной деятельности,

военнослужащим,

ветеранам ВОВ и участникам боевых действий,

инвалидам или семьям, в которых есть инвалид,

многодетным семьям,

по другим основаниям.

Если земля выделяется семье, имеющей статус многодетной, то она попадает в общую собственность супругов, а, значит, в случае развода делится между супругами пополам.

Можно привести наглядный пример. В прошлом году костромской областной Думой была предпринята попытка внести в Земельный кодекс поправки, предусматривающие предоставление земли многодетной семье в общедолевую собственность с целью защиты имущественных прав детей от недобросовестных родителей. Но Государственной Думой РФ эта инициатива была отклонена как ущемляющая права родителей, а, следовательно, противоречащая и законодательству РФ, и нормам международного права.

При решении вопроса о разделе бесплатно выделенной земли при расторжении брака, важным обстоятельством является момент ее приобретения: в браке или же до его заключения.

Если земельный участок был получен одним из супругов до брака, то он останется за ним. Но к какому режиму отнести землю, выделенную государством бесплатно человеку, состоящему в браке?

Суды Российской Федерации однозначно говорят о том, что такие земельные участки относятся к совместно нажитому имуществу обоих супругов, и в случае развода будут разделены в соответствии с Семейным кодексом РФ. Поскольку земля предоставляется не одному человеку, а всей его семье, то участок, выделенный гражданину в период брака в административно-правовом порядке, попадает в режим совместной собственности супругов, то она, соответственно, будет делиться при разводе.

Что же касается и земельного участка, выделенного военнослужащему, ветерану или инвалиду – хоть и предоставление земли связано только с личностью одного из супругов.

Надо учесть, что по законодательству нашей страны бесплатный участок можно получить лишь один раз в жизни. Так, если один из супругов во время брака уже получал участок, то второму супругу в случае развода, даже если имущество поделено не было, откажут в получении льготной земли.

В каждом субъекте РФ локальными нормативно-правовыми актами могут предусматриваться определенные нюансы в предоставлении гражданам бесплатной земли, но все они не должны противоречить кодексам и федеральным законам.