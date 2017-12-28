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У главы Минстроя самая маленькая зарплата среди всех министров

28 декабря 2017 г. 606
Фото: © Global Look Press

Михаил Мень получал в прошлом году в среднем 443 тысячи рублей в месяц.

В 2016 году самую маленькую зарплату среди всех федеральных министров получал глава Министерства строительства и ЖКХ Михаил Мень. Минфин накануне впервые раскрыл сведения о средних зарплатах работников федеральных госорганов, в том числе, большинства членов правительства за исключением министров обороны и внутренних дел.

Согласно этим данным Михаил Мень получал в прошлом году в среднем 443 тысячи рублей в месяц.

Больше всех получали министр финансов Антон Силуанов – 1,73 миллиона рублей, осужденный недавно за взятку министр экономического развития Алексей Улюкаев – 1,27 миллиона рублей и министр энергетики Александр Новак – 1,16 миллиона рублей.

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