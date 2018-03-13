Участок в долг: как купить землю в ипотеку

Главная загвоздка получения ипотеки на земельный участок связана с поиском подходящего участка, который бы подходил под требования кредиторов.

Получение ипотеки на земельный участок — часто непростая задача. В отличие от кредитования квартир, не все банки хотят связываться с землей из-за ее невысокой ликвидности по сравнению с обычным жильем.

Управляющий партнер "Метриум Групп" Илья Менжунов замечает, что для того, чтобы как-то перестраховаться, кредиторы предъявляют несколько жестких условий в отношении потенциального залогового объекта. Прежде всего, земельный участок должен относиться к землям населенных пунктов, а также иметь вид разрешенного использования под ИЖС (индивидуальное жилищное строительство). С сельскохозяйственными землями с видом разрешенного использования под "дачное строительство" банки предпочитают не работать хотя бы по той причине, что такие объекты чаще всего располагаются на большом удалении от города и априори считаются низколиквидными.

Как раз с этим и связан второй пункт требования к залоговому объекту – небольшое удаление от МКАД (для Москвы) – не более 30-100 километров, в зависимости от банка. Кредиторы попросту не видят большого смысла работать с таким участком.

Третий момент — объект должен находиться в организованном поселке, с круглогодичной подъездной дорогой и подведенными коммуникациями - электричеством, газом, водой.

Если у вас нет средств на приобретение загородного участка без привлечения кредита, то лучше сразу выбирать землю, подходящую под стандартные требования большинства банков. Кроме того, не стоит забывать, что, покупая участок в ипотеку, все построенные на нем объекты автоматически попадают в залог к банку, вне зависимости от желания клиента.

Что касается требований к заемщику, то они выглядят следующим образом:

гражданство Российской Федерации;

возраст не менее 18, но и не более 60 лет;

регистрация в населенном пункте, где расположено отделение залогодателя;

документы, подтверждающие наличие официальной работы;

справка о постоянном доходе, достаточным для погашения долга по кредиту;

отсутствие просрочек в кредитной истории.

После того, как вы подобрали объект, необходимо найти банк, который занимается кредитованием земельных участков. Например, некоторые банки выдают такие займы минимум под 11,45% годовых. Для сравнения – средняя ставка на покупку квартиры составляет 9,5%. Помимо документов, подтверждающих уровень доходов, требуется предоставить кадастровую выписку на участок в оригинале, а также правоустанавливающие документы. В целом схемы получения ипотеки на землю и квартиру не отличаются.

"Необходимо заказать оценку объекта для определения его залоговой стоимости и оформить страховку, после чего подписывается договор с банком. Причем обратите внимание – некоторые кредиторы включают в документ пункт об обязательном согласовании нового строительства на приобретенном участке. Стоит заранее поинтересоваться, предъявляет ли такие требования банк к заемщику", — говорит Илья Менжунов.

Обязательный пакет документов для приобретения земельного участка в ипотеку выглядит следующим образом:

Свидетельство о государственной регистрации права собственности на землю.

Правоустанавливающий документ.

Кадастровый план земли, содержащий индивидуальный кадастровый номер, указание расположения участка, а также его категории, вида, цены, площади.

Согласие второго супруга на продажу, которое подлежит удостоверению у нотариуса.

Акт, подтверждающий собственность продавца на землю.

Отчет независимого эксперта-оценщика.

Справка об отсутствии на участке построек — ее выдает бюро технической инвентаризации.

Таким образом, главная загвоздка получения ипотеки на земельный участок связана с поиском подходящего участка, который бы подходил пот требования кредиторов. При этом не стоит забывать и про альтернативный вариант. Всегда можно взять потребительский кредит, который предоставляется на любые цели.