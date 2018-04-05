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Уличную торговлю в Петербурге оживят алкомаркеты и общепит

5 апреля 2018 г. 291
Фото: © shutterstock.com

За первые месяцы 2018 года доля свободных площадей под торговлю в центре Петербурга достигла наивысшего уровня за трехлетку, говорится в исследовании компании JLL.

За первый квартал в северной столице арендаторов стрит-ритейла закрылось на 14% больше, чем открылось. В основном закрывались небольшие несетевые арендаторы: цветочные и продуктовые магазины, аптеки, финансовые организации.

Значительное количество закрытий может быть связано как с сезонным фактором, так и с влиянием приближающегося чемпионата мира по футболу, полагают эксперты. В период ЧМ на повышенный спрос рассчитывают заведение общепита, магазины, торгующие алкоголем и кондитерскими изделиями – именно в этих сегментах наблюдалось превышение открытий над закрытиями, отмечается в сообщении.

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