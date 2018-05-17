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"Умные" счетчики помогут сэкономить до трети оплаты за коммуналку

17 мая 2018 г. 405
Фото: © shutterstock.com

Установка "умных" счетчиков позволит потребителям снизить размер платежей по ЖКХ примерно на треть, сообщила РИА Новости исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.

Такие приборы, по словам эксперта, смогут регулировать тепло в зависимости от температуры, а тепло – самый затратный ресурс.

Одной из сложностей при внедрении системы может стать сопротивление со стороны ресурсоснабжающих организаций, считает Разворотнева.  Кроме того, "умные" счетчики можно  будет установить не по всех домах – в старых и ветхих зданиях может не быть технической возможности для этого.

Стоимость "умных" общедомовых приборов учета может начинаться с 200 тысяч рублей, поквартирных – с 5 тысяч. Вопрос, за чей счет будут устанавливать приборы, пока прорабатывается.  

Между тем, "Известия" пишут, что установка "умных" счетчиков может стать обязательной в России со следующего года. Издание ссылается на дорожную  карту по проекту "Умный город" программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

Ранее замглавы Минстроя Андрей Чибис говорил, что переход на новую систему может повлечь за собой появление различных тарифных планов в платежах за услуги ЖКХ.

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