ГлавнаяФинансы"Умные" технологии будут влиять на размер субсидий регионам

"Умные" технологии будут влиять на размер субсидий регионам

11 мая 2018 г. 336
Фото: © shutterstock.com

Использование технологий "Умного города" повлияет на размер и распределение федеральных субсидий на формирование комфортной городской среды, говорится в сообщении пресс-службы Минстроя.

Ведомство будет учитывать также и Индекс качества городской среды. Меры, разработанные Минстроем, предложения в проекте постановления правительства.

Количество и степень реализации мероприятий проекта "Умный город" включены в формулу распределения бюджетных денег как дополнительный индикатор. Минстрой также будет учитывать механизмы, направленные на повышение энергоэффективности многоквартирных домов.

Документ предусматривает и обязательное включение в список получателей субсидий из региональных бюджетов муниципалитеты, на территории которых есть города с населением менее 100 тысяч человек.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в ТамТам, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны
0
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
11 мая 2018 г. 2
Собственникам энергоэффективных домов могут предоставить налоговые льг... 2
11 мая 2018 г. 216
Три участка Большой кольцевой достроят через 2 года 216
11 мая 2018 г. 336
"Умные" технологии будут влиять на размер субсидий регионам 336
11 мая 2018 г. 1908
Михаил Задорнов оставил два завещания 1908
11 мая 2018 г. 1530
5 мифов о ремонте: избавляемся от стереотипов и вредных советчиков 1530
11 мая 2018 г. 829
500 ТЦ и кинотеатров в России построили без согласования с МЧС 829
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2018 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.