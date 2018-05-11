"Умные" технологии будут влиять на размер субсидий регионам

Использование технологий "Умного города" повлияет на размер и распределение федеральных субсидий на формирование комфортной городской среды, говорится в сообщении пресс-службы Минстроя.
Ведомство будет учитывать также и Индекс качества городской среды. Меры, разработанные Минстроем, предложения в проекте постановления правительства.
Количество и степень реализации мероприятий проекта "Умный город" включены в формулу распределения бюджетных денег как дополнительный индикатор. Минстрой также будет учитывать механизмы, направленные на повышение энергоэффективности многоквартирных домов.
Документ предусматривает и обязательное включение в список получателей субсидий из региональных бюджетов муниципалитеты, на территории которых есть города с населением менее 100 тысяч человек.
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