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Упрощен порядок оформления субсидий на оплату ЖКХ

30 июля 2018 г. 152
Фото: © shutterstock.com

Россиянам упростили получение субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Гражданам теперь не нужно предоставлять документы, подтверждающие состав семьи, пояснили "Интерфаксу" в Минстрое РФ.  Эти данные могут быть представлены по желанию гражданина, а органы социальной защиты должны будут учесть эту информацию.

Для получения субсидии гражданин должен предоставить копии документов, подтверждающих право собственности и право на льготы, сведения о платежах за жилье и коммунальные услуги, справки о доходах заявителя и членов семьи.

Предоставленные сведения будут выборочно проверять. Если данные не будут соответствовать действительности, заявителей привлекут к ответственности.

На сегодняшний день льготами на оплату услуг ЖКХ, по данным Минстроя, пользуются 37 миллионов россиян.

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