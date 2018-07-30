Упрощен порядок оформления субсидий на оплату ЖКХ

Гражданам теперь не нужно предоставлять документы, подтверждающие состав семьи, пояснили "Интерфаксу" в Минстрое РФ. Эти данные могут быть представлены по желанию гражданина, а органы социальной защиты должны будут учесть эту информацию.

Для получения субсидии гражданин должен предоставить копии документов, подтверждающих право собственности и право на льготы, сведения о платежах за жилье и коммунальные услуги, справки о доходах заявителя и членов семьи.

Предоставленные сведения будут выборочно проверять. Если данные не будут соответствовать действительности, заявителей привлекут к ответственности.

На сегодняшний день льготами на оплату услуг ЖКХ, по данным Минстроя, пользуются 37 миллионов россиян.