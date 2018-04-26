Ужесточены требования к банкам, открывающим счета для капремонта

Правительство России ужесточило требования к банкам, в которых можно открыть специальный счет для перечисления средств на капитальный ремонт домов, постановление опубликовано на сайте кабмина.

В конкурсе могут участвовать банки, входящие в одну банковскую группу или холдинг, размер собственных средств которых должен быть не менее 250 миллиардов рублей.

Также необходимо наличие кредитного рейтинга не ниже уровня А+ (RU) по национальной рейтинговой шкале Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) или кредитного рейтинга не ниже уровня "ruА+" по национальной рейтинговой шкале для РФ кредитного рейтингового агентства "Эксперт РА".

Ранее специальный счет мог быть открыт в банках, размер капитала которых составлял не менее 20 миллиардов рублей.