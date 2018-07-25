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В июне объем ипотеки вырос в 1,6 раза

25 июля 2018 г. 159

За шесть месяцев, по предварительной оценке ДОМ.РФ, объем выдачи ипотеки превысил 1,3 трлн рублей.

По сообщению аналитиков ДОМ.РФ, в июне нынешнего года объем выдачи ипотеки вырос в 1,6 раза. В финансовом выражении он составил не менее 250 млрд рублей.

Итак, за пять месяцев 2018 года выдано 542800 ипотечных кредитов на сумму 1,1 трлн руб. А это, в свою очередь, на 60% больше, чем за пять месяцев 2017 года в количественном выражении, и на 73% – в денежном. За шесть месяцев, по предварительной оценке ДОМ.РФ, объем выдачи ипотеки превысил 1,3 трлн рублей.

Надо напомнить, что ставки по ипотеке устойчиво снижаются. И средняя ставка выдачи за пять месяцев 2018 года составила 9,66%.

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