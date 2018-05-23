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В июне россияне получат новые платежки за услуги ЖКХ

23 мая 2018 г. 2441
Фото: © shutterstock

Предыдущая форма квитанции, утвержденная в 2014 году, утрачивает силу. В новом платежном документе намного больше информации, чем в прежней.

Совсем скоро жильцы многоэтажных домов начнут получат новые платежки за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Дело в том, что Минстрой издал специальный приказ, который официально начнет действовать с 26 мая нынешнего года. Ранее обновленный бланк платежного документа зарегистрировал минюст.

Очень важный момент — предыдущая форма квитанции, утвержденная в 2014 году, утрачивает силу. В новом платежном документе намного больше информации, чем в прежней.

Как говорят в Минстрое, в отдельном столбце указан расчет платы за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества. Также отдельно прописаны сведения о штрафах исполнителя услуги (управляющей компании или ТСЖ), размер повышения платы, рассчитанной с применением повышающего коэффициента и размер долга.

Есть еще один интересный момент — исчезнут из платежки два раздела: "расчет размера взноса на капитальный ремонт" и "информация для внесения взноса на капитальный ремонт". Теперь этих пунктов в платежке нет, а вся информация по капремонту прописана в разделе, который касается размера платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги.

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