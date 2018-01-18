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В Крыму начнут строить первый индустриальный парк

18 января 2018 г. 1246

Его площадь составит 122 гектара, а вблизи парка пройдет трасса "Таврида".

В скором времени в Крыму планируется большое строительство. В данном случае речь идет не о жилье, а о строительстве первого индустриального парка на полуострове. Запуск проекта назначен на июнь этого года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Корпорации развития Крыма Олега Морозова.

"В настоящее время на площадке выполнен весь комплекс инженерных изысканий, разработана проектно-сметная документация, прошедшая государственную экспертизу и получившая положительные заключения. По плану, строительные работы начнутся в июне 2018 года", — заявил Олег Морозов 

Также индустриальные парки будут строиться в Феодосии и Бахчисарае, общая стоимость проектов составляет 4 миллиарда рублей.

Что касается первого парка, то он будет расположен в западной части городского округа Феодосия на самой границе с Кировским районом. Его площадь составит 122 гектара, а вблизи парка пройдет трасса "Таврида".

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