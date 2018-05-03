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В марте ипотеку в валюте оформил только один россиянин

3 мая 2018 г. 445
Фото: © shutterstock.com

В марте 2018 года в России только один человек оформил ипотеку в валюте, следует из данных Центробанка. Всего же с начала года валютную ипотеку взяли пять россиян.

Общая сумма кредитов составила 78 миллионов рублей.

Задолженность по валютной ипотеке по состоянию на начало апреля составила 38,7 миллиарда рублей, на долю просроченной приходится 13,4 миллиарда.

Средняя ставка по выданным в 2018 году ипотечным кредитам в иностранной валюте составила 9,11% годовых, средний срок кредитования – 11,1 месяца.

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