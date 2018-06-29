ГлавнаяФинансыВ Минфине назвали среднюю стоимость полиса страхования жилья от ЧС

В Минфине назвали среднюю стоимость полиса страхования жилья от ЧС

29 июня 2018 г. 555
Фото: © shutterstock.com

Средняя стоимость полиса страхования жилья от чрезвычайных ситуаций для россиян может составить 1 тысячу рублей в год, заявила замглавы департамента финансовой политики Минфина Вера Балакирева.

Невысокую стоимость полиса, по ее словам, может обеспечить многоуровневая система компенсации ущерба. Гражданин не будет платить за часть возмещения, гарантированную бюджетными выплатами – человек оплачивает только риски, которые покрывают в рамках выплаты коммерческие страховщики.

После принятия закона о добровольном страховании жилья от ЧС власти подготовят минимальный стандарт услуги.  "Это значит, что никакие дополнительные сборы при заключении договора такого страхования жилья с людей взиматься не будут", - пояснила Балакирева.

Человек будет решать самостоятельно, присоединяться ли ему к программе страхования жилья, которая будет разрабатываться регионом, где он живет.

Стоимость полиса будет зависеть от площади жилья и стоимости квадратного метра в регионе. 

Госдума готовит к рассмотрению во втором чтении законопроект о добровольном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. Закон должен стать основой создания общероссийской системы компенсации ущерба при утрате жилья от ЧС природного характера. Возмещение ущерба должно включать выплаты из средств федерального и регионального бюджетов, а также страховую компенсацию.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в ТамТам, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны
0
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
29 июня 2018 г. 1551
Россияне не хотят брать ипотеку даже с низкой ставкой 1551
29 июня 2018 г. 555
В Минфине назвали среднюю стоимость полиса страхования жилья от ЧС 555
29 июня 2018 г. 707
Комнаты в центре Москвы сдаются по цене квартир на окраинах 707
29 июня 2018 г. 899
От Рублевки до Варшавки: где снять таунхаус, чтобы не разориться 899
29 июня 2018 г. 871
Новая Москва обвалила загородный рынок 871
29 июня 2018 г. 1210
ФАС не нашла нарушений при индексации тарифов ЖКХ 1210
Акция!
Дизайн
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2018 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.