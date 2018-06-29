В Минфине назвали среднюю стоимость полиса страхования жилья от ЧС

Средняя стоимость полиса страхования жилья от чрезвычайных ситуаций для россиян может составить 1 тысячу рублей в год, заявила замглавы департамента финансовой политики Минфина Вера Балакирева.

Невысокую стоимость полиса, по ее словам, может обеспечить многоуровневая система компенсации ущерба. Гражданин не будет платить за часть возмещения, гарантированную бюджетными выплатами – человек оплачивает только риски, которые покрывают в рамках выплаты коммерческие страховщики.

После принятия закона о добровольном страховании жилья от ЧС власти подготовят минимальный стандарт услуги. "Это значит, что никакие дополнительные сборы при заключении договора такого страхования жилья с людей взиматься не будут", - пояснила Балакирева.

Человек будет решать самостоятельно, присоединяться ли ему к программе страхования жилья, которая будет разрабатываться регионом, где он живет.

Стоимость полиса будет зависеть от площади жилья и стоимости квадратного метра в регионе.

Госдума готовит к рассмотрению во втором чтении законопроект о добровольном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. Закон должен стать основой создания общероссийской системы компенсации ущерба при утрате жилья от ЧС природного характера. Возмещение ущерба должно включать выплаты из средств федерального и регионального бюджетов, а также страховую компенсацию.