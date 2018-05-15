В Москве берут ипотеку на больший срок, чем в Подмосковье

Средняя процентная ставка по ипотеке в первом квартале 2018 года составила 9,8% годовых в Москве и 9,7% в Подмосковье, пишет РБК со ссылкой на данные Центробанка.

Средний срок ипотечного кредита для москвичей составил 16 лет и 6 месяцев, в Подмосковье ипотеку берут в среднем на 15 лет и 1 месяц.

За первые три месяца 2018-го в Москве выдано 17,8 тысячи ипотечных кредитов, в Подмосковье – 16,4 тысячи. В общей сложности в Москве и области выдали ипотеку на сумму 121,5 миллиарда рублей, что в 1,7 раза больше, чем в первом квартале прошлого года.

С января по март в Московском регионе оформлено лишь 5 ипотечных кредитов в валюте.