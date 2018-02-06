В Москве не было заключено ни одного ДДУ через эскроу-счета

В Москве до сих пор не проведено ни одной сделки с использованием эскроу-счетов, хотя подобный правовой механизм был утвержден еще в 2014 году. Об этом на конференции газеты "Коммерсантъ" "Девелопмент новой волны: классика или авангард?" заявил заместитель председателя Москомстройинвеста Александр Гончаров.

"За прошедшие три года ни одной сделки - ни одного договора долевого участия - в столичном Росреестре так и не было зарегистрировано", - подчеркнул он.

Эскроу-счета - специальный беспроцентный счет в банке, на который покупатель недвижимости перечисляет средства в качестве оплаты по ДДУ. Застройщик сможет получить доступ к этим деньгам лишь после завершения строительства объекта и сдачи его в эксплуатацию. Право на открытие и ведение подобных счетов есть лишь у специально уполномоченных банков, у которых также есть право вести работу со средствами федерального бюджета.

Согласно "дорожной карте", принятой ранее правительством, с 1 июля при заключении ДДУ необходимо будет использовать эскроу-счёт. Власти рассчитывают, что к середине 2019 г. около трети договоров ДДУ будут проводиться именно с использованием эскроу-счетов.