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В Москве сократилось количество льготников по оплате ЖКХ

21 мая 2018 г. 680
Фото: © Global Look Press

Число тех, кто получает льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг в Москве, уменьшилось с начала 2018 года.

В мае субсидии получали 653 599 тысячи семей, в то время как в конце прошлого года – 658 642 семьи. Если говорить об отдельных людях, то в мае число субсидентов составляло 1 020 855 человек, а в конце 2017 года – 1 030 793, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

Больше всего семей, получающих субсидии, проживают в Восточном административном округе – 14,5%. Меньше всего – 0,7% - в Троицком округе Москвы.

Больше всего субсидии получают пенсионеры – 81,02%, за ними следуют многодетные семьи – 1,29%, матери-одиночки – 0,55%, безработные – 0,37%, студенты – 0,11%. Доля других малообеспеченных категорий в совокупности составляет 16,66%.

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