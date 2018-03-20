В Подмосковье в реестр обманутых дольщиков можно попасть онлайн

Заявку на включение в реестр обманутых дольщиков в Подмосковье теперь можно подать онлайн.

В Подмосковье в онлайн-режим перевели услугу по включению в реестр обманутых дольщиков, говорится в сообщении Главгосстройнадзора Московской области.

Еще недавно заявителю нужно было записаться на пример заранее, потом приехать, подать заявление и копии документов с предъявлением их специалистов. Теперь же заявление можно подать удаленно в любое удобное время, подчеркивается в сообщении.

По итогам принятия решения заявителю предоставят результат в форме электронного документа.

В Подмосковье в настоящее время зарегистрировано 5,6 тысячи обманутых дольщиков.