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В России установили уже полмиллиона "умных" счетчиков

18 мая 2018 г. 436
Фото: © shutterstock.com

Около 500 тысяч "умных" счетчиков ЖКХ уже остановлено в России, передает РИА Новости со ссылкой на Минстрой.

Использование "умного" счетчика не является обязательным, отмечают в ведомстве, это одно из решений на рынке. Средняя стоимость такого прибора составляет 2-2,5 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что к 2024 году более 70% счетчиков в РФ смогут передавать информацию в режиме онлайн. Более того, по мнению экспертов, "умные" счетчики помогут сэкономить около трети всех расходов на коммунальные платежи.

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