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В Саратовской области льготная ипотека будет 5,75%

7 марта 2018 г. 1006

Кредиты будет выдавать региональный оператор компании "Дом.РФ" — Ипотечная корпорация Саратовской области.

Стало известно, что в Саратовской области с апреля нынешнего года начнется выдача льготной ипотеки по ставкам от 5,75% годовых. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на госкомпанию "Дом.РФ".

"Льготная ипотечная программа действует для семей с двумя и более детьми, многодетных семей, в которых дети родились до 1 января 2018 года и которые имеют право на материнский капитал, сотрудников бюджетной сферы – ученых, учителей, врачей", — отмечается в официальном пресс-релизе компании.

Впрочем, не все ипотечные кредиты в Саратовской области будут выдаваться под столь низкие проценты.  Оформить льготный ипотечный кредит можно будет на покупку первичного жилья на территории региона.

Кредиты будет выдавать региональный оператор компании "Дом.РФ" — Ипотечная корпорация Саратовской области. Ставка для заемщиков будет субсидироваться из регионального бюджета.

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