В Саратовской области льготная ипотека будет 5,75%

Стало известно, что в Саратовской области с апреля нынешнего года начнется выдача льготной ипотеки по ставкам от 5,75% годовых. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на госкомпанию "Дом.РФ".

"Льготная ипотечная программа действует для семей с двумя и более детьми, многодетных семей, в которых дети родились до 1 января 2018 года и которые имеют право на материнский капитал, сотрудников бюджетной сферы – ученых, учителей, врачей", — отмечается в официальном пресс-релизе компании.

Впрочем, не все ипотечные кредиты в Саратовской области будут выдаваться под столь низкие проценты. Оформить льготный ипотечный кредит можно будет на покупку первичного жилья на территории региона.

Кредиты будет выдавать региональный оператор компании "Дом.РФ" — Ипотечная корпорация Саратовской области. Ставка для заемщиков будет субсидироваться из регионального бюджета.