В Urban Group объяснили задержки со сдачей домов

Несвоевременная сдача объектов Urban Group связана с массовым банкротством генподрядчиков в 2017 году, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

В Urban Group отметили, что сегодня больше половины подмосковных застройщиков из первой двадцатки сдают объекты "со сдвигом сроком в среднем на 9,5 месяца".

В конце 2017 года компания решила перевести часть строящихся объектов на собственные ресурсы, что изменило сроки сдачи квартир. Компания наняла дополнительно 6 тысяч рабочих и нарастила парк строительной техники на 30%, что позволило снизить задержку сдачи домов до 2-6 месяцев, подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что у компании возникли сложности со сроками сдачи объектов, из-за чего Сбербанк приостановил сотрудничество с Urban Group. Росреестр с апреля не регистрирует часть ДДУ по всем объектам компании, поскольку нет подтверждения оплаты взносов в компенсационный фонд. При этом в Urban Group уверяют, что долга перед фондом у них нет – с января компания перечислила 27,5 миллиона рублей, почти 20 миллионов числятся на счету компании. Всего, по данным представителя застройщика, зависли 235 квартир.

Что касается сотрудничества со Сбербанком, на сайте компании говорится, что переговоры о возобновлении ипотечных программ возобновлены и близки к завершению.