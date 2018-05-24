ГлавнаяФинансыВ Urban Group объяснили задержки со сдачей домов

В Urban Group объяснили задержки со сдачей домов

24 мая 2018 г. 391
Фото: © shutterstock.com

Несвоевременная сдача объектов Urban Group  связана с массовым банкротством генподрядчиков в 2017 году, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

В Urban Group отметили, что сегодня больше половины подмосковных застройщиков из первой двадцатки сдают объекты "со сдвигом сроком в среднем на 9,5 месяца".

В конце 2017 года компания решила перевести часть строящихся объектов на собственные ресурсы, что изменило сроки сдачи квартир. Компания наняла дополнительно 6 тысяч рабочих и нарастила парк строительной техники на 30%, что позволило снизить задержку сдачи домов до 2-6 месяцев, подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что у компании возникли сложности со сроками сдачи объектов, из-за чего Сбербанк приостановил сотрудничество с  Urban Group. Росреестр с апреля не регистрирует часть ДДУ по всем объектам компании, поскольку нет подтверждения оплаты взносов в компенсационный фонд. При этом в  Urban Group  уверяют, что долга перед фондом у них нет – с января компания перечислила 27,5 миллиона рублей, почти 20 миллионов числятся на счету компании. Всего, по данным представителя застройщика, зависли 235 квартир.

Что касается сотрудничества со Сбербанком, на сайте компании говорится, что переговоры о возобновлении ипотечных программ возобновлены и близки к завершению.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в ТамТам, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные компании:
Связанные персоны
0
Связанные компании
1
Urban Group
Вам также может быть интересно
24 мая 2018 г. 3
Самая дешевая студия в Москве продается по цене одного метра самой дор... 3
24 мая 2018 г. 391
В Urban Group объяснили задержки со сдачей домов 391
24 мая 2018 г. 619
Власти подтвердили снижение активности на стройплощадках Urban Group 619
24 мая 2018 г. 1633
10% жильцов докупят жилье в первом доме реновации 1633
24 мая 2018 г. 721
Центробанк не пугает ипотечный пузырь 721
24 мая 2018 г. 967
Депутаты предлагают не повышать малоимущим оплату ЖКХ при отсутствии с... 967
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2018 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.