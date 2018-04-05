В усадьбе Лажечникова восстановят парк

Все благоустроительные работы планируется завершить к лету 2019 года.

В скором времени большие позитивные изменения ожидают парковую территорию и каскадные пруды в подмосковной усадьбе "Кривякино", где вырос известный писатель Иван Лажечников. Как сообщает РИА "Новости", территорию благоустроят к лету 2019 года.

"В этом году начнутся работы по реставрации парка, будут восстановлены каскады прудов, исторический грот, появятся беседки, лодочная станция, восстановят исторические аллеи", — говорят в Главархитектуре Московской области.

Все благоустроительные работы планируется завершить к лету 2019 года.

Необходимо напомнить, что усадьба "Кривякино" относится к XVIII веку "Кривякино" и является памятником федерального значения.

Именно здесь, как уже было сказано выше, провел детство и юность писатель Иван Лажечников — автор "Ледяного дома" и "Басурмана".