ГлавнаяФинансыВера Брежнева призвала бойкотировать ТЦ, но поклонники ее не поняли

Вера Брежнева призвала бойкотировать ТЦ, но поклонники ее не поняли

30 марта 2018 г. 563
Фото: © Global Look Press

Певица Вера Брежнева поддержала флешмоб, в рамках которого пользователи Интернета призывают общественность не ходить в торговые центры 31 марта.

Флешмоб появился после трагедии в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" – при пожаре там погибли 64 человека, в том числе, 41 ребенок. Многие правила пожарной безопасности там были нарушены, что привело к такому большому количеству жертв.

В своем Instagram певица поддержала идею отказаться от походов в торговые центры, поскольку это, по ее мнению, напомнит владельцам ТЦ, "что к ним ходят люди".

Однако поклонники неоднозначно отнеслись к этому призыву – многие считают, что флешмобы не изменят ситуацию и не помогут тем, кто уже погиб. Однако часть пользователей решила, что бездействие может привести к более страшным трагедиям.

Позже артистка, по всей видимости, удалила свой призыв.

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