Власти не видят причин для повышения цен на жилье

В ближайшее время жилье не будет ни дорожать, ни дешеветь, заявил в интервью "Ведомостям" министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.

Ряд экспертов, напомнил министр, считают, что ужесточение требований к застройщикам и поэтапный уход от долевого строительства могут привести к повышению цен на жилье и снижению объема предложения. "Пока ситуация стабильная, и мы не видим к этому предпосылок", - сказал министр.

Ранее Мень заявил, что ставки по ипотечным кредитам могут снизиться до 7% к 2024 году или даже раньше. Он напомнил, что такую задачу поставил президент, и назвал ее сложной, но реализуемой.