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Власти не видят причин для повышения цен на жилье

10 апреля 2018 г. 330
Фото: © shutterstock.com

В ближайшее время жилье не будет ни дорожать, ни дешеветь, заявил в интервью "Ведомостям" министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень. 

Ряд экспертов, напомнил министр, считают, что ужесточение требований к застройщикам и поэтапный уход от долевого строительства могут привести к повышению цен на жилье и снижению объема предложения.  "Пока ситуация стабильная, и мы не видим к этому предпосылок", - сказал министр.

Ранее Мень заявил, что ставки по ипотечным кредитам могут снизиться до 7% к 2024 году или даже раньше. Он напомнил, что такую задачу поставил президент, и назвал ее сложной, но реализуемой.

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