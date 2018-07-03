Власти объяснили разницу в тарифах ЖКХ в Подмосковье

Разницах в тарифах ЖКХ в различных муниципалитетах Подмосковья связана с их неоднородностью, сообщает РИА Новости со ссылкой на комитет по ценам и тарифам Московской области.

Глава комитета Наталья Ушакова пояснила, что разница возникает из-за количества населения, протяженности сетей, а также их изношенности и как следствие – размера затрат на их содержание.

Также при установлении тарифов играют роль особенности технологического процесса производства и транспортировки коммунальных ресурсов и разница в объемах их реализации.

В Подмосковье активно внедряют единые тарифы на коммунальные услуги, в настоящее время они действуют в 48 из 67 муниципальных образований области. Полностью завершить работу планируется до конца текущего года.