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Все больше людей берут ипотеку с минимальным первым взносом

19 февраля 2018 г. 403
Фото: © shutterstock.com

Доля сделок с минимальным первоначальным взносом по ипотеке растет: если в 2013 году только 1% заемщиков брали ипотеку с первым взносом ниже 10% от бюджета покупки, то в 2017 году их стало уже 6%, говорится в сообщении компании "Миэль-Новостройки".

Почти треть заемщиков при оформлении кредита вносят первый взнос в размере менее 20%.

Для многих семей ипотека остается единственным решением квартирного вопроса, но доходы населения не растут, отмечают эксперты. Однако низкий процент таких сделок в 2013 году связан и с тем, что тогда немногие банки предлагали оформить кредит с первоначальным взносом ниже 15%, и ставки по таким кредитам были заметно выше.

24% в общей структуре спроса составила доля ипотечных сделок со взносом от 20% до 30%, показатель практически не изменился с 2013 года – вырос на 1%. Доля же покупок с первым взносом от 30% сократилась с 50% в 2013 году до 44% в 2017-м.

Сокращение покупок с высоким первоначальным взносом можно объяснить и тем, что в 2014 году, когда курс рубля стремительно падал, люди старались вложить накопления в недвижимость или обменять рубли на валюту. Часть таких покупателей не успела совершить сделку в 2014-м и вышла на рынок в 2015 году, к ним присоединились и те, кто держал накопления в валюте и ждал наиболее благоприятного момента для покупки жилья. К 2017 году таких покупателей стало меньше, и покупки квартир с применением ипотеки совершаются в обычном режиме.

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