ВТБ начинает принимать заявки по льготной ипотеке для семей с детьми

ВТБ начинает принимать заявки на кредиты в рамках госпрограммы субсидирования ипотеки семьям с двумя и тремя детьми, говорится в сообщении банка.

Накануне правительство утвердило правила выдачи субсидий на возмещение недополученных доходов по ипотечным кредитам для семей с двумя и тремя детьми. Ставка будет субсидироваться до 6% в течение трех или пяти лет при рождении второго или третьего ребенка у заемщиков с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022-го. Заемщики могут взять новый кредит на покупку новостроек или же рефинансировать уже имеющийся.

Первоначальный взнос на покупку жилья в рамках программы должен быть не менее 20%. Максимальная сумма для Москвы, Подмосковье, Петербурга и Ленинградской области составляет 8 миллионов рублей, для остальных регионов – 3 миллиона.