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ВТБ вложит 30 миллиардов в логистические центры "Почты России"

7 февраля 2018 г. 433

Еще в прошлом году глава "Почты России" Николай Подгузов говорил, что планируется обновление значительной части почтовой инфраструктуры.

Во время встречи президента Российской Федерации Владимира Путина с главой банка Андреем Костиным, банк собирается готов инвестировать 30 миллиардов рублей в строительство 40 современных логистических распределительных центров "Почты России".

Как сообщает РИА "Новости", ВТБ в настоящее время ведет переговоры по этому проекту с зарубежными инвесторами. Данный проект планируют реализовать в течение ближайших двух-трех лет.

"Хотел бы предложить наши новые инициативы, которые сейчас мы начали внедрять. Это создание современной общероссийской высокотехнологичной логистической платформы для интернет-торговли. Не секрет, что интернет-торговля сейчас развивается очень активно. Мы готовы инвестировать 30 миллиардов рублей для строительства 40 современных логистических распределительных центров "Почты", которые будут работать как для "Почты", так и для интернет-торговли", - заявил Андрей Костин.

Необходимо напомнить, что еще в прошлом году глава "Почты России" Николай Подгузов говорил, что планируется обновление значительной части почтовой инфраструктуры. Называлась даже сумм – 50 миллиардов рублей.

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