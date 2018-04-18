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Вторичный рынок: средний чек покупки уменьшился

18 апреля 2018 г. 352
Фото: © shutterstock

Объем предложения в марте вырос на 4% по отношению к февралю и достиг 41713 квартир.

На вторичном рынке Москвы по итогам марта нынешнего года средний чек проданной квартиры сократился и составил 8,315 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании "Миэль-Сеть офисов недвижимости".

По данным экспертов компании, сокращение среднего чека в большой степени было обусловлено изменением цены трехкомнатных квартир, стоимость которых заметно сократилась с февраля.

"Трехкомнатные квартиры, которые закономерно дороже меньших объектов, довольно долго ждут своего покупателя, и собственники поняли, что необходимо изменять ценник, чтобы их квартиры успешно продавались. Рост дисконтов на трешки и снижение цен вызвали довольно заметный интерес у покупателей, которыми традиционно являются семейные пары с детьми", – говорит управляющий партнер "Миэль-Сеть офисов недвижимости" Марина Толстик.

Согласно данным компании, объем предложения в марте вырос на 4% по отношению к февралю и достиг 41713 квартир. При этом доля нового предложения составила 21%.

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