ГлавнаяФинансыВыход из онлайна: Lamoda собирается открыть традиционные магазины

Выход из онлайна: Lamoda собирается открыть традиционные магазины

29 июня 2018 г. 627
Фото: © shutterstock.com

Интернет-ритейлер Lamoda ищет помещения под традиционные универмаги – компания собирается выйти из онлайна и перейти в традиционный формат продаж, пишет "Коммерсант".

На такой шаг Lamoda пошла из-за жесткой конкуренции в сегменте онлайн-торговли. Компания заметно отстает от своего конкурента Wildberries по числу выдачи товара: если у Lamoda  к концу года будет 120 точек, то у ее конкурента – 2,5 тысячи.

Договоры аренды ритейлер пока не заключил, известно, что компания ищет помещения в знаковых ТЦ Москвы и подбирает персонал.

Также, по данным издания, Lamoda рассматривает возможность создание сети магазинов в крупных российских городах.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в ТамТам, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны
0
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
29 июня 2018 г. 168
Новая модель долевого строительства: как это будет работать 168
29 июня 2018 г. 448
Дома для жителей Нидерландов напечатают на принтере 448
29 июня 2018 г. 627
Выход из онлайна: Lamoda собирается открыть традиционные магазины 627
29 июня 2018 г. 342
График расселения по реновации будет готов до конца 2019 года 342
29 июня 2018 г. 783
Бизнес-класс: спрос падает 783
28 июня 2018 г. 4295
Названы самые дорогие города для проживания иностранцев 4295
Акция!
Дизайн
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2018 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.