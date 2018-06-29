Выход из онлайна: Lamoda собирается открыть традиционные магазины

Интернет-ритейлер Lamoda ищет помещения под традиционные универмаги – компания собирается выйти из онлайна и перейти в традиционный формат продаж, пишет "Коммерсант".
На такой шаг Lamoda пошла из-за жесткой конкуренции в сегменте онлайн-торговли. Компания заметно отстает от своего конкурента Wildberries по числу выдачи товара: если у Lamoda к концу года будет 120 точек, то у ее конкурента – 2,5 тысячи.
Договоры аренды ритейлер пока не заключил, известно, что компания ищет помещения в знаковых ТЦ Москвы и подбирает персонал.
Также, по данным издания, Lamoda рассматривает возможность создание сети магазинов в крупных российских городах.
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