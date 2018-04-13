Взносы в фонд защиты дольщиков сделали 746 застройщиков

Взносы в фонд защиты дольщиков сделали на сегодняшний день 746 застройщиков из 78 регионов, сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.
Министр напомнил, что застройщики отчисляют в фонд 1,2% от договора долевого участия, но в дальнейшем тариф может поменяться. "Плоский он будет, дифференцированный, кто его будет устанавливать — все это еще обсуждается", - пояснил Мень.
Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства был зарегистрирован в форме публично-правовой компании 20 октября 2017 года. Застройщики должны вносить в фонд 1,2% от ДДУ по всем новым объектов. В случае неуплаты взноса застройщику могут отказать в государственной регистрации договоров.
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