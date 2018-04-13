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Взносы в фонд защиты дольщиков сделали 746 застройщиков

13 апреля 2018 г. 225
Фото: © shutterstock.com

Взносы в фонд защиты дольщиков сделали на сегодняшний день 746 застройщиков из 78 регионов, сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень. 

Министр напомнил, что застройщики отчисляют в фонд 1,2% от договора долевого участия, но в дальнейшем тариф может поменяться. "Плоский он будет, дифференцированный, кто его будет устанавливать — все это еще обсуждается", - пояснил Мень.

Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства был зарегистрирован в форме публично-правовой компании 20 октября 2017 года. Застройщики должны вносить в фонд 1,2% от ДДУ по всем новым объектов. В случае неуплаты взноса застройщику могут отказать в государственной регистрации договоров.

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