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За 5 лет доступность ипотеки выросла в полтора раза

26 января 2018 г. 616
Фото: © shutterstock.com

АИЖК прогнозирует дальнейший рост ипотечного кредитования.

Доступность ипотеки выросла в полтора раза за 5 лет, сообщил руководитель аналитического центра АИЖК Михаил Гольдберг. В 2012 году ипотекой могли воспользоваться лишь 29% семей, в 2017 году их стало уже 40%.

По предварительным оценкам, в 2017 году было выдано 1,1 миллиона ипотечных кредитов на сумму 2 триллиона рублей, отметил Гольдберг.  В 2018 году объем выдачи ипотеки, по его словам, может составить 2,5 триллиона рублей.

Средняя ставка по ипотеке в ноябре 2017 года, по данным Центробанка, составила 9,8% - это минимальное значение за всю историю наблюдений.

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Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК)
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