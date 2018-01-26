За 5 лет доступность ипотеки выросла в полтора раза

Доступность ипотеки выросла в полтора раза за 5 лет, сообщил руководитель аналитического центра АИЖК Михаил Гольдберг. В 2012 году ипотекой могли воспользоваться лишь 29% семей, в 2017 году их стало уже 40%.

По предварительным оценкам, в 2017 году было выдано 1,1 миллиона ипотечных кредитов на сумму 2 триллиона рублей, отметил Гольдберг. В 2018 году объем выдачи ипотеки, по его словам, может составить 2,5 триллиона рублей.

Средняя ставка по ипотеке в ноябре 2017 года, по данным Центробанка, составила 9,8% - это минимальное значение за всю историю наблюдений.