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За 5 месяцев россияне взяли полмиллиона ипотечных кредитов

2 июля 2018 г. 151
Фото: © shutterstock.com

Более 540 тысяч ипотечных кредитов в рублях на сумму свыше 1 триллиона рублей выдано в России за 5 месяцев 2018 года.

Относительно аналогичного периода прошлого года объем выдачи ипотеки вырос на 60% в количественном выражении на 73% в денежном, сообщает пресс-служба ДОМ.РФ со ссылкой на данные Центробанка.

Доля кредитов с просроченной задолженностью сроком свыше 90 дней снизилась на 2,08%, год назад показатель равнялся 2,6%.

Средняя ставка по выданной ипотеке составила 9,66% (минус 1,94% за год). В мае средняя ставка равнялась уже 9,56%, в очередной раз обновив исторический минимум.

В минувшем году объем выдачи ипотеки в Росси вырос на 37,2% и составил рекордные 2 триллиона рублей. В этом году аналитики прогнозируют рост объема до 2,5-2,8 триллиона рублей.

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