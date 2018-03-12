За недостроенный небоскреб "Евразия" бизнесмен должен банку 55 миллионов

Собственник MosCityGroup (MCG) Павел Фукс должен выплатить казахстанскому БТА-банку 55 миллионов долларов - такое решение принял Международный арбитражный суд в Лондоне.

В банке утверждают, что MCG не заплатила второй транш на сумму 30 миллионов долларов по сделке о покупке 50% в проекте строительства башни в "Москва-Сити", пишет "Коммерсант".

Права на землю были выкуплены у Blackdesert Holdings Ltd, ей пополам владели Handcart, входившая в БТА-банк (тогда принадлежал Мухтару Аблязову), и MCG Павла Фукса. В 2009 году Handcart продала свою часть за 50 миллионов долларов. MCG перевела 20 миллионов долларов и отказалась оплачивать второй транш.

В 2014 году 98% БТА-банка выкупил акционер Казкоммерцбанка Кенес Ракишев: он сдал банковскую лицензию, но занялся очисткой активов банка.

Башню "Евразия" Павел Фукс не достроил. К 2013 году 75% в проекте купила "Нафта Москва" Сулеймана Керимова, она же привлекла новый кредит на достройку башни в ВТБ. Всего же на строительство банки выделили 1,3 миллиарда долларов.

В 2016 году башню, включая долю Павла Фукса (25%) и "Нафты Москва", получили структуры, подконтрольные группе ВТБ.

Сейчас у MCG всего один проект в Москве — ЖК Sky House на Мытной улице, который девелопер также не достроил.