ГлавнаяФинансыЗа последнюю неделю подмосковных застройщиков оштрафовали на 1,3 млн рублей

За последнюю неделю подмосковных застройщиков оштрафовали на 1,3 млн рублей

18 июля 2018 г. 484
Фото: © shutterstock

А еще пяти строительным компаниям назначено наказание в виде предупреждения.

Главное управление государственного строительного надзора Московской области по итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях в области строительства оштрафовало застройщиков на сумму порядка 1,3 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

"Главгосстройнадзором было рассмотрено 18 дел об административных правонарушениях, по 13 из которых вынесены постановления о наложении штрафных санкций на сумму 1,291 млн рублей", - отметил начальник ведомства Артур Гарибян.

За нарушение требований нормативных документов в строительстве – 7 постановлений на 950 тысяч рублей, 3 постановления за нарушение сроков направления извещения о начале строительства на 300 тыс. рублей. А еще 3 постановления на 41 тысячу рублей вынесено за эксплуатацию объектов без разрешения на ввод.

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