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За завышенные цены к ЧМ-2018 гостиницы оштрафовали на 8,2 миллиона

11 мая 2018 г. 910
Фото: © shutterstock.com

Общая сумма административных штрафов за превышение цен в гостиницах перед проведением чемпионата мира по футболу выросла до 8,2 миллиона рублей, передает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

Ведомство выявило 649 случаев завышения цен и 161 случай отсутствия у гостиниц свидетельства о прохождении квалификации. Роспотребнадзор провел почти 1,5 тысячи внеплановых проверок и возбудил чуть менее 12 тысяч дел об административных нарушениях. В суд подано 179 исков.

Чемпионат России по футболу пройдет в России с 14 по 15 июля. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России.

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