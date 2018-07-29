Закат легенды: судьбу "Праги" решит удар молотка

Именно в Праге Чехов отмечал премьеру "Чайки", Репин - восстановление картины "Иван Грозный", Толстой читал публике свое "Воскресение". Несколько лет назад едва не грянули модные перемены - к ресторану присматривался итальянский дизайнер, но, похоже не сторговались.

Пожалуй, если бы московский купец Петр Тарарыкин плохо играл на бильярде, не стоял бы этот легендарный ресторан в самом центре Москвы. Сколько было в столице трактиров? Сотни. А этот, ловко выигранный в "Пирамиду", отошел как выигрыш к купцу, которого бы сейчас назвали талантливым бизнесменом.

Он все перестроил, открыл летнюю веранду на крыше, несколько залов, кабинеты. И лучшие блюда - русские, французские. Даже сейчас, глядя на "Прагу", трудно поверить: это все - ресторан.

Здание неправильной формы, в чем-то помпезное, в чем-то строгое – неоклассицизм. В начале прошлого века, когда его строили, оно вполне нормально вписалось в это нагромождение стилей Старого Арбата. Удивительно, что и сейчас оно смотрится вполне органично. И получается, что оно стоит на перепутье дорог: уже непохожее на здания Арбата Старого и еще непохожее на здания Арбата Нового, который строили в советское время и называли Калининским проспектом.

Ради этого проспекта многое на Арбате безжалостно снесли, но только не "Прагу". Попасть в один из самых приличных столичных ресторанов было непросто. Но свежий торт "Прага" в ресторане "Прага" можно было купить на первом этаже. Автор известной шоколадной "Праги", Владимир Гуральник, полвека проработал здесь кондитером.

"Если подсчитать, торты "Прага" изготавливали десятками тонн. Особенно под праздники постоянно люди записывались, стояли в очереди, чтобы получить этот торт", - рассказал кондитер.

На самом деле, сегодня уже и не известно, почему именно "Прага". От чешской кухни — ну, разве что шпикачки.

По сей день существуют и отдельные кабинеты с портьерами, и большие залы с лепниной и панно. Это уже фирменный стиль ресторана, он оставался и после национализации в 1917 году, и при НЭПе, когда "Прага" называлась "Образцовой столовой МСПО".

Ресторанный уклад с вышколенным персоналом выставили напоказ при открытии отреставрированной "Праги" в 19970м. Обновленный ресторан открывал Юрий Лужков и владелец предприятия "АСТ-Прага" Тельман Исмаилов. Амбиций у бизнесмена было не меньше, чем у первого владельца — купца Петра Тарарыкина. Правда, под большим вопросом остался бизнес-талант — "Прага" за несколько лет превратилась в долговой актив "короля Черкизона".

В 2010-м ее хотели продать модельеру Роберто Кавалли. Не продали. Но с тех пор "Прага" как ресторан не работает, хотя есть и кухня, и персонал, и статус памятника архитектуры. Принимает спецгостей. "Прага" стала закрытым клубом с богатой историей, которая началась со стука бильярдных шаров, а заканчивается ударом молотка. Стартовая аукционная цена исторического здания — два с лишним миллиарда рублей.