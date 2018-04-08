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Заоблачные цены: аппетиты рестораторов в аэропортах изменила проверка ФАС

8 апреля 2018 г. Дмитрий Блинников 167

Сдались под натиском ФАС, но кормят пока только обещаниями. Несколько сетевых кафе в московских аэропортах заявили о готовности снизить цены на еду, а некоторые - о том, что уже пересматривают меню. На заоблачные ценники жалуются сотни пассажиров - за чашку кофе, бутерброд или бутылку воды приходится переплачивать в несколько раз.

Сытный обед за 199 рублей, но верить рекламе не стоит: бюджетно поесть во Внукове не получится - цены действительно заоблачные.  За теплый снаружи и холодный внутри сэндвич просят более 300 рублей, столько же – за чай. В соседнем заведении гамбургер и стакан газировки — 700 рублей. Если взять еще картошку, выйдет больше тысячи.

В Шереметьеве лица пассажиров тоже не веселы. В кафе и ресторанах стремительно теряют вес кошельки и тают банковские счета.  В "стерильной зоне"  бутылка воды - от 100 рублей, в обычном магазине такая стоит 20. А плотный обед и вовсе способен подорвать бюджет рядового путешественника.

Пассажиры едят и возмущаются. Даже в традиционно дорогом Сингапуре поесть вдвоем в переводе на наши деньги можно на тысячу рублей. 500 рублей стоит большая порция вермишели с мясом и салатом, в закусочных еще дешевле: обед — 300 рублей.   В Шереметьеве на эти деньги можно выпить только кофе.

Еще прошлым летом Федеральная антимонопольная служба взялась сразу за несколько сетевых компаний. В ведомстве подтвердили, что владельцы заведений быстрого питания незаконно взвинтили цены. Коммерсанты оправдывались: аренда высокая, приходится компенсировать издержки.

"Аренда немаленькая, но и не огромная, - говорит экономист Никита Кричевский. -  Они ищут оправдание своему монопольному положению в этих маленьких сегментах потребительского рынка.  Можно говорить и о том, что налицо определенный картельный сговор".

Девять месяцев предписаний и предупреждений, и только на этой неделе всего две сетевых компании заявили, что поменяли ценники.

Это вызвало прилив энтузиазма в Антимонопольной службе. "Компания будет приводить цены к московским. Блюдо стоило 300 рублей, сейчас оно стоит 200 либо 180, либо 210 — это уровень московской цены", - говорит Дмитрий Стрельников, замрукводителя  Управления ФАС по Московской области.

Но на деле все осталось по-прежнему. Еда действительно подешевела, но немного и только в Домодедове. А в Шереметьеве, Внукове и Жуковском наоборот подорожала.

Антимонопольная служба начала расследование в отношении еще одной сети быстрого питания, но очевидно, что без штрафов укрощение строптивых коммерсантов может растянуться еще на девять месяцев. Добровольно терять огромную прибыль никто не хочет. Конечно, пассажиры могут и потерпеть. Но семьям с детьми и тем, кто летит транзитом, действительно некуда деться. Захотят есть и пить  - заплатят любые деньги.

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