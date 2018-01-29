Заработала новая система для проектных деклараций застройщиков

С 28 января начала работу новая информационная система для подачи застройщиками проектных деклараций в электронной форме, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Ранее застройщики подавали данные об объектах строительства в формате XML через официальный сайт мэра Москвы. Теперь всю информацию девелоперы должны заполнять исключительно с помощью нового сервиса.

По итогам 2017 года застройщики подали порядка 500 проектных деклараций.

Кроме того, с 2 февраля изменится форма проектной декларации – ее привели в соответствие с новыми требованиями закона о долевом строительстве. Теперь не нужно указывать площадь каждой комнаты в квартире и каждого вспомогательного помещения. Исключается также описание характеристик технологического и инженерного оборудования, входящего в состав общего имущества, но остается описание значения и вида такого оборудования и места его расположения. Добавляются сведения о суммарной площади всех жилых и нежилых помещений.

Не нужно будет предоставлять сведения об ином общем имуществе многоквартирного дома, кроме информации о помещениях общего пользования и технологического оборудования.