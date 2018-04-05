Застройщик ЖК "Царицыно" стал банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом застройщика жилого комплекса "Царицыно" – ОАО "Московской комбинат хлебопродуктов" (МХК), передает РИА Новости. В отношении компании введена процедура конкурсного производства.
Строительство проблемного ЖК началось в 2006 году, застройщик должен был сдать его в 2012-м. За время реализации МКХ заключил 4017 договоров долевого участия, по 3265 обязательства не выполнены.
В начале 2017 года в отношении главы компании Игоря Пинкевича было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Достраивать ЖК "Царицыно" будет принадлежащая столичным властям компания "Мосотделстрой №1".
Читайте также:
- В Подмосковье в реестр обманутых дольщиков можно попасть онлайн
- Депутаты нашли способ снизить расходы обманутых дольщиков
- Сроки восстановления прав обманутые дольщики могут узнать на сайте Мин...
- Ключи обманутым дольщикам в Подмосковье будут выдавать каждый месяц
- Почти 500 дольщиков долгостроя в Люберцах получат ключи