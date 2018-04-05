ГлавнаяФинансыЗастройщик ЖК "Царицыно" стал банкротом

Застройщик ЖК "Царицыно" стал банкротом

5 апреля 2018 г. 118
Фото: © shutterstock.com

Арбитражный суд Москвы признал банкротом застройщика жилого комплекса "Царицыно" – ОАО "Московской комбинат хлебопродуктов" (МХК), передает РИА Новости. В отношении компании введена процедура конкурсного производства.

Строительство проблемного ЖК началось в 2006 году, застройщик должен был сдать его в 2012-м. За время реализации МКХ заключил 4017 договоров долевого участия, по 3265 обязательства не выполнены.

В начале 2017 года в отношении главы компании Игоря Пинкевича было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Достраивать ЖК "Царицыно" будет принадлежащая столичным властям компания "Мосотделстрой №1".

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны
0
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
5 апреля 2018 г. 118
Застройщик ЖК "Царицыно" стал банкротом 118
5 апреля 2018 г. 555
Налог на бани и гаражи на дачных участках будут начислять автоматическ... 555
5 апреля 2018 г. 514
Торг уместен: низкий спрос на дачи играет на руку покупателям 514
5 апреля 2018 г. 562
Уличную торговлю в Петербурге оживят алкомаркеты и общепит 562
5 апреля 2018 г. 9070
Наследницы "советской Брижит Бардо" оставили ее могилу без памятника 9070
5 апреля 2018 г. 996
Александр Меламуд, ЖК "Мечта": в тренде мультиформатные поселки 996
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?

© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ. Проект «Вести.Недвижимость» создан для тех, кого интересует сфера недвижимости и свежая информация о ценах на рынке недвижимости. На портале представлены последние новости, актуальные спецпредложения компаний-застройщиков и интервью экспертов рынка. Вести.Недвижимость создан специально для покупателей и людей, профессионально связанных с рынком недвижимости.


© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.