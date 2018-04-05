Застройщик ЖК "Царицыно" стал банкротом

Строительство проблемного ЖК началось в 2006 году, застройщик должен был сдать его в 2012-м. За время реализации МКХ заключил 4017 договоров долевого участия, по 3265 обязательства не выполнены.

В начале 2017 года в отношении главы компании Игоря Пинкевича было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Достраивать ЖК "Царицыно" будет принадлежащая столичным властям компания "Мосотделстрой №1".